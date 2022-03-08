/684152/إصابة-10-أشخاص-فى-حادث-مرورى-بطريق-إسماعيلية---بورسعيد

شهدت محافظة الإسماعيلية، انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام معسكر عز الدين. وتلقى اللواء منصور لاشين وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب ميكروباص رقم "ر ا ق 2619" على طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام معسكر عز الدين، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش مدير المرفق، بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص، بإصابات سحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلاقي العلاج اللازم، فيما انتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث، لاستخراج السيارة من المجرى المائي.

زار وفد من لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الاعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، لتقديم التهنئة لـ أمال زيدان المدير الإقليمي الجديد لفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، طبقا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية ، توسيع دائرة خدمات لجنة سيدات الأعمال.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة دينا ياقوت، أوجه أنشطة اللجنة بالغرفة التجارية من خدمات تمويلية ، ومعارض وخدمات تسويقية وتدريبية ، كما تم استعراض أوجه القروض وكيفية تيسير الإجراءات و التسهيلات لتنمية المشروعات؛ لتمكين المرأة اقتصاديا، كما استعرضت مديرة الإقليم لفرع جهاز تنمية المشروعات بالإسماعيلية ،أوجه خدمات الجهاز ، مشيره أن الجهاز مظلة لكافة الجهات للنهوض بالمجتمع ،والتنسيق والتوحيد بين كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة، كما يهدف إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها.

كما تم التنسيق فيما بينهما لإقامة معرض “مشروعك مستقبلك” يضم مدن القناة وسيناء، 17 مارس الجاري والذي يحتوي على جناح لسيدات الاعمال و شمال سيناء وجامعة قناة السويس ووحدة تكافؤ الفرص وذلك حديقة الشيخ زايد بمشاركة ما يزيد عن 136 مشارك ومشاركة، جاء ذلك بحضور دكتورة جيهان عبدة مدير الخدمات الغير مالية بفرع الجهاز، و أماني فرحان سكرتير المجلس وعضوات المجلس ولاء السمان، سالي فرحان، نورهان جمال، سمر جابر، بسمة سلطان،