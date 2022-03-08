/684151/التقت-بتلك-الفتاة-بعد-12-عام-هند-صبري-تحتفل-باليوم-العالمي-للمرأة-على-طريقتها-الخاصة

احتفلت هند صبري بيوم المرأة العالمي، الذي يحل اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر مارس الجاري، بطريقة مختلفة وخاصة، مع إحدى الشخصيات الهامة بالنسبة لها والتي غاب لقائهما سويا أكثر من 12 عام، لتعيد صبري هذا اللقاء تزامنا مع احتفالات المرأة اليوم بيومها العالمي.

دوت الخليج يرصد احتفال هند صبري باليوم العالمي للمرأة مع فتاة الصعيد

أعادت هند صبري زيارة مدرسة يدعمها برنامج الأغذية العالمي في قرية في محافظة الفيوم بصعيد مصر، باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة بالبرنامج، لتلتقي بالطفلة التي قابلتها منذ 12عام بعد أن بلغت سن 21، هذه الشابة تدعى دينا محمد شعبان.

هند صبري تعرب عن سعادتها بزيارة دينا بعد 12 عام من لقائهما

وأعربت الفنانة هند صبري عن سعادتها بهذا اللقاء، إذ قالت: «لم أنس أبدًا حماس دينا وطبيعتها المنفتحة، لقد قابلتها مرة أخرى بعد عام من ذلك وكنت سعيدة بمعرفة أنها لا تزال تنتظم في المدرسة وتعمل بشكل جيد، لقد سألت عنها منذ عام، وأردت أن أعرف حالها، وما إذا كانت قد أكملت دراستها كما قالت إنها ستفعل، وكنت في غاية السعادة عندما علمت بما أنجزته وكنت أتطلع إلى مقابلتها مرة أخرى وها نحن نلتقي هنا اليوم».

هند صبري تستعد لاطلاق جزء ثاني من مسلسل البحث عن علا

من ناحية أخرى تستعد الفنانة هند صبري لإنتاج جزء ثاني من مسلسلها الجديد «البحث عن علا»، الذي يعد استكمالا لمسلسل «عايزة اتجوز»، والذي أيضا حقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه على منصة نتفلكس الرقمية خلال الفترة الماضية، وكشفت عن ذلك مؤلفة العمل غادة عبد العال، التي قالت على هامش ندوتها بملتقي She can: «في انتظار جزء ثان لمسلسل البحث عن علا، وفي مشاريع تانية، بس الحمد الله نجاح البحث على علا مشعجني إن أعمل حاجات الجمهور حاببها إن شاء الله».

تفاصيل مسلسل البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، وهو استكمالا لمسلسل عايزة اتجوز الذي عرض منذ اكثر من 6 سنوات.

ويضم مسلسل البحث عن علا، نجوم منهم سوسن بدر، وهانى عادل، وندا موسى، ومحمود الليثى ولطيفة فهمى، وداليا شوقى، وياسمينا العبد، وأيسل رمزى، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف من ضمنهم خالد النبوى وفتحى عبد الوهاب.