/684149/بدلاء-الزمالك-أمام-الجونة-يخوضون-تدريبات-قوية-تحت-قيادة-فيريرا

خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون من لقاء الجونة تقسيمة قوية خلال مران اليوم الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء الوداد المغربي المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة قوية بطول الملعب، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

تدريبات الزمالك الأولى تحت قيادة فيريرا

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الوداد المغربي المقرر له يوم الجمعة في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، رافعا رصيده إلى 25 نقطة.

الزمالك بدوري الأبطال

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد البداية الغير جيده في أول 3 لقائات، بالتعادل مبارتين والخسارة في المواجهة الأخيرة أمام الوداد في المغرب بنتيجة 3/1.

وفاز الزمالك بالأمس على نظيره الجونة بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز في أخر لقائات أسمة بيه الفنية، ليكون المدرب العام في جهاز فيريرا الفني.

تصريحات أحمد جلال إبراهيم

وقال أحمد جلال إبراهيم في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "ميجا إف إم": "رئيس اللجنة القانونية هو شيء قانوني أو أوراق وعقود لاعبين يتم مراجعتها بواسطتنا قبل العرض على رئيس النادي أو مجلس الإدارة لمجرد المشورة والرأي".

وواصل: "وبالنسبة للجنة الرياضية العليا نفس الأمر وبالنسبة لأي إجراءات متعلقة بالمناقصات والأدوات الرياضة وشكوى مدربين أو لاعبين أو أولياء أمور".

وأشار على مباراة الوداد: "في المباراة الماضية أمام الوداد كان الحضور الجماهير له مفعول السحر على اللاعبين، وأقيم اجتماع أمني الذي يقام قبل أي مباراة، وتم تحديد حضور ما يقرب 5 آلاف مشجع".

وأكمل: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طالب بزيادة عدد الجماهير، لأن هذه المباراة هامة للغاية وسيتم عودة الأمل لو فزنا على الوداد، والجماهير لهم مفعول السحر على الفريق".