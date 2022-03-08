النائب طه الناظربمناقشات قانون الإصلاح الزراعىالفلاح يعانى «وإصلاح بنى سويف يتعنت»«فيديو»

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قال النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الفلاح فى محافظة بني سويف يعناني من تعنت هيئة الإصلاح الزراعي، لافتا إلى واقعة فساد اختلاس 5 مليون جنية منذ أكثر من 15 عام، وصلت لـ 15 مليون بالفوائد، مضيفا” تم معاقبة الفاسدين فى قضية الاختلاس ولكن الفلاح هو المعاقب الحقيقي”.
دوت الخليج
هيئة الاصلاح الزراعي ببني سويف
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، والذى يستهدف بشكل مباشر دعم جهود مبادرة حياة كريمة وتوفير الأراضى اللازمة لها.
وأوضح طه الناظر، أنه تم إضافة 35 أو 30 جنية على شيكارة الثماد من قبل الهيئة، واصبحت تصل للفلاح بـ 200، فى حين أن وزارة الزراعة حددتها بقيمة 165 جنية، لافتا إلى تربح الجمعية المشتركة من المبالغ التي يتم تحصيلها بالزيادة لسداد العجز من المواطنين، فى حين أن المواطن يحمل مخالصة من جمعيتي الفشن وبني سويف بانه ليس علية اي مبالغ مستحقة.
و وافق النائب طه الناظر، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، والذى يستهدف بشكل مباشر دعم جهود مبادرة حياة كريمة وتوفير الأراضى اللازمة لها.
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