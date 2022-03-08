/684158/عز-العرب-مصر-والسعودية-رمانة-الميزان-في-المنطقة-العربية

قال الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن مصر والسعودية رمانة الميزان في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الرؤيا السعودية تتطابق تماما مع الرؤيا المصرية في موضوع مواجهة التطرف والأرهاب.

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وأضاف عز العرب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، والمذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مصر والسعودية يبحثان تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على دول المنطقة، موضحا أن هناك توافق كبير بين مصر والسعودية في كثير من المواقف.

ملفات تربط الدولتين

وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، أن هناك ايضا ملفات تربط الدولتين بشكل كبير منها المشروعات الخاصة بالربط الكهربائي.

وأوضح الدكتور محمد عز العرب أن هناك عدة دلالات رئيسية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، أولها الأزمة الروسية الأوكرانية وهي الشغل الشاغل لجميع دول العالم بالرغم من أنها قتع علي أرض أوروبية ولكن تأثيرها يصل لجميع دول العالم.

مصر والسعودية هما رمانة الميزان في المنطقة العربية

وأشار إلى أن مصر والسعودية هما رمانة الميزان في المنطقة العربية ولا بد من أن هناك تباحث بشكل كبير وخاصة أن بعد تأثيرات الأزمة الا أنها أوجدت فرصة كبيرة من حيث أرتفاع أسعار النفط وهذا من مصلحة مصر أيضا.