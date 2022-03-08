"ترقيات المدرسين".. رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022 منصة المعلم

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يبحث العديد عن رابط وخطوات التقديم في ترقيات المعلمين 2022، والذي تتيحه منصة المعلم الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بعدما انطلقت عملية تسجيل تدريبات واختبارات المعلمين المرشحين للترقي علي منصة المعلم للتدريب عن بعد أمس.

دوت الخليج

منصة المعلم 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي المستهدفين ترقيتهم من المعلمين في جميع المحافظات يتجاوز عددهم 70 ألف معلم، بعدما وافقت الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات.

رابط التقديم في ترقيات المعلمين 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم في ترقيات المعلمين للعام 2022 سيكون إلكترونيا عبر منصة المعلم للتدريب، من خلال هذا الرابط..

خطوات التقديم في ترقيات المعلمين 2022 عبر منصة المعلم

-الدخول على رابط المنصة من هنا.

-الضغط على ايقونة منصة المعلم للتدريب عن بعد.

-بعد ذلك قم بالضغط على تأكيدات الدخول.

-ثم الضغط واختيار أيقونة الترقي.

- قم بالضغط على زر تسجيل جديد.

- ادخل كود المعلم وبعد ذلك على بحث.

-اذا كان المعلم مستهدف للترقي 2020- 2021 ، سيحوله لخطوات أخري يجب اتباعها.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس والجامعات

وكانت قد أكد وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الترم الثاني للمدارس في 7 مايو المقبل، و تبدأ الجامعات امتحاناتها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كتعقيم اللجان وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة.

أوضحت الوزارة، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس، تنطلق ممن يوم السبت الموافق 7 \5\2022، المقبل بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية على مستوى الجامعات المصرية، لافتا إلى أأنها طالبت جميع المدارس بضرورة تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الحالي للمراجعة والتقييم وتدريب الطلبة على نظام الامتحانات التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأشارت الوزارة،إلى أن امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس ستعقد ورقي بنمط الأسئلة التي تعتمد على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، خاصة صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأشارت إلى توفير عدد من المنصات التعليمية للطلاب قبل امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس، لمساعدة الطلاب فى المراجعة و التدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة، وهي منصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا 1 و2 ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم. وأكدت الوزارة، أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية للفصل الدراسي الحالي من العام الدراسي لحالي، بالمدارس تبدأ من 21\5\2022 المقبل، وتبدأ الامتحانات العملية 11 \6\2022 المقبل، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في الشهر نفسه، موضحة أنها ستعلن عن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية خلال أيام وتحسم مصير عقدها سواء ورقياً أو إلكترونياً على أجهزة التابلت.