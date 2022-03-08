زيارة الرئيس السيسى تتصدر تريند السعودية.. ومغردون: "مرحبا بعزيز مصر نورت بلدك الثاني "

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسيإلي الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، وكان فى مقدمة مستقبليه، ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورحب المغردون السعوديون على تويتر، بزيارة الرئيس السيسى إلى السعودية، إذ تصدر هاشتاج "الرئيس المصرى في الرياض"، قائمة الترند في تويتر بالسعودية.

وغرد أحد المدونين عبر الهاشتاج، وقال: "تاريخ عامر بين البلدين في العلاقات المترابطة والأهداف المشتركة في نجاح كل القطاعات المهمة بين الشعبين".

وقال آخر: "لا يختلف اثنان في العالم العربي على أن السعودية ومصر هما الركنان الأساسيان في منظومة الأمن القومي العربي ولا يختلف اثنان أيضاً على أن العالم العربي يحتاج حالياً، إلى أن تكون الرياض والقاهرة معاً في مواجهة التحديات الصعبة والمصيرية التي تعيشها منطقتنا".



تريند السعودية

وقال مدون: "أهلا بضيف المملكة الكبير"، فيما غردت مدونة سعودية، عبر حسابها: "مرحباً بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصحبه الكرام، في بلادهم المملكة العربية السعودية، السيسي قائد عربي ذكي ومخلص جداً لوطنه وشعبه، لذلك الله معه، ودائما ما ينصره على أعداء وطنه وأمته العربية"، وغرد آخر: "مرحبا بعزيز مصر نورت بلدك الثاني، اللهم ارفع رايتهم، واكبت عدوهم، وألف بين قلوبهم، ووحد كلمتهم، وانصرهم على من عادهم".

فيما غرد مدون أخر: "أهلاً وسهلاً نورت بلدك، وتحيا السعودية وتحيا مصر".

وقال مدونون: "لقاء الأخوة والمحبة"، وغرد آخرون: "إن العلاقات بين مصر والسعودية ليست شأناً سعودياً - مصرياً فقط وإنما هي شأن عربي عام، وكل عربي مخلص يعرف قيمة وأهمية العلاقات بين هذين القطبين العربيين الكبيرين يدرك أن كل من يسعى فيها بسوء هو عدو للعرب وحتماً لا يريد لهم الخير".

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