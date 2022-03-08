ندوة «المصرى للدراسات الاستراتيجية».. تنمية الأسرة أحد روافد التنمية (صور)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور صبحى عسيلة، رئيس تحرير مجلة "مختارات إسرائيلية"، ورئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يعد واحدا من أهم المشروعات لبناء الإنسان والاستثمار فيه، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى منه وضع التنمية كفرصة تاريخية لبناء الإنسان أيضا.





جاء ذلك ندوة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان: "ركيزة أساسية: الوعى الإعلامى والدينى والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. وأكد عسيلة أن تنمية الأسرة أحد روافد مشاريع تنمية الدولة والتى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوصول للرضا المجتمعى. وأشار إلى أن تنمية الأسرة ليس دور الدولة وحدها بل يشمل تداخل فئات المجتمع وكل القوى الفاعلة أيضا من مجتمع مدنى وإعلام ومؤسسات دينية، مضيفا: "نحن اليوم نفتح ملف الزيادة السكانية بشكل أكثر شمولا بما تفرزه المشكلة السكانية من صحة وتعليم". وأوضح أن المشروع مطروح بعدة محاور منها رفع الوعى وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة وأيضا البعد التشريعى عبر البرلمان، المؤسسة المصرية التشريعية، مشيرا إلى أن قضية الوعى هى أحد المحاور المهمة وذلك عبر الخطاب الإعلامى والدينى من خلال رسالة إعلامية منضبطة فالأعلام لا يعمل كجزيرة منعزلة وحده.

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