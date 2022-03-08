افتتاح مهرجان الجوالة الـ 11 بجامعة الفيوم

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، مهرجان الجوالة الـ 11 بالجامعة، بحضور عدد من عمداء الكليات ووكلائها، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومنسقى المهرجان بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالكليات.





وأشاد الخبيرى، بفعاليات المهرجان، وبنشاط الجوالة، الذى يعد من الأنشطة الطلابية المميزة، مؤكدًا أن النشاط الطلابى يسهم بشكل فعال فى بناء شخصية الطالب العلمية والعملية، والتعرف على كيفية التعامل مع الآخرين، وتوسيع دائرة المعارف، وتقوية الروابط الاجتماعية، حيث أن الجوالة تكسب أفرادها حسن التصرف فى المواقف الصعبة. من جانبه، أشار الدكتور وائل طوبار، إلى أن مهرجان الجوالة هذا العام يشترك به 19 كلية ومعهدًا بالجامعة، مما يؤكد ريادة هذا النشاط وتميزه عن باقى الأنشطة الطلابية، واستمراره فى أداء رسالة متميزة وقوية لنشاط الجوالة بجامعة الفيوم، موضحًا أن الجوالة تؤسس الطالب المشترك بها، وتمنحه الثقة بالنفس، والقيادة الناجحة.

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