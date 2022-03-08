عاجل- الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يتفقدان حى الطريف التاريخى (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى وولى العهد السعودى جولة تفقدية، فى حى الطريف التاريخى فى الدرعية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" على صفحتها الرسمية "الفيسبوك".





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض فى إطار زيارة رسمية حيث كان فى استقباله ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى معرض الدفاع العالمى بالرياض بصحبة الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية، وهو المعرض الذى يمثل منصة عالمية فى قطاع التصنيع الدفاعى، وتُعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم".

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد الجناح المصرى الذى يضم منتجات عسكرية متنوعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث تأتى المشاركة المصرية فى المعرض فى إطار العلاقات المترابطة بين البلدين الشقيقين والحرص على المشاركة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعات الدفاعية.