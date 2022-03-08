رئيس النوب احتفالا باليوم العالمي للمرأة: القيادة السياسية حرصت على تمكينها على نحو مثمر..والأعضاء : إهتمام الدولة بها غير رؤية العالم لمصر

/684113/رئيس-النوب-احتفالا-باليوم-العالمي-للمرأة-القيادة-السياسية-حرصت-على-تمكينها-على-نحو-مثمروالأعضاء--إهتمام-الدولة-بها-غير-رؤية-العالم-لمصر

توجه البرلمان رئيسا وأعضاء بتحية تقدير وامتنان للمرأة المصرية، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8\3\2022، مؤكدين أن المرأة فى تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى غيرت رؤية العالم لمصر بعد هذا الإهتمام غير المسبوق بها، مشيرين إلى نسبة تمثيلها فى مجلس النواب بنسبة بغلت 25 % ، إضافة إلى نسبة 5 % معينة من قبل الرئيس السيسي، ونسبة ومجلس الشيوخ بنسبة 10%.

دوت الخليج

رئيس النوب احتفالا باليوم العالمي للمرأة: القيادة السياسية حرصت على تمكينها على نحو مثمر

ألقى رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي بكلمة، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وذلك خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، قائلا للنواب: يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للمرأة، وباسمى وباسمكم أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية.

مبدأ المساواة

استطرد بعدها: كلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هو ما أقرته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية.

وأردف رئيس النواب، قائلا إن مسألة تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، ليست مطلباً فئوياً بل هدفاً تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية، على نحو مثمر ومنتج، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فبلغ عدد السيدات العضوات في مجلس النواب (164) عضواً، كما تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ، وتولت أيضاً منصب القضاء، فضلا عن المناصب الوزارية وفي القوات المسلحة.

الدستور الرائد

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي :يعتبر دستور مصر الحالي، خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة، حيث أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة، مؤكداً على أن دورها ليس فقط باعتبارها فئة من فئات المجتمع، بل باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة.

واختتم: يعمل ومجلس النواب دائماً بالتعاون مع الحكومة، على مراجعة التشريعات كافة بما يساعد على تأمين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحية للمرأة المصرية فى يومها العالمى، تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذى لا ينضب.

النائب علاء عابد يوجه التهنئة للمرأة المصرية ..ويؤكد إهتمام الدولة بها غير رؤية العالم لمصر

وجة النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، التحية للمرأة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأءة ، مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى غيرت رؤية العالم لمصر بعد هذا الإهتمام غير المسبوق بها .

كما وجه النائب الأول لرئيس البرلمان العربي التهنئة للسيدة إنتصار السيسي، وذلك لدورها الكبير فى دعم المرأءة وإحساسها بالمسئولية الملقاه على عاتق المرأة ، وهو ما جعلها داعم لها ، مؤكدا أنها أثبتت أن المرأءة داعم أساسي في نجاح الأسرة وتماسكها وهي جزء لا يتجزأ أيضا من نجاح الرجل ، وهو ما رأيناه ولمسناه بأنفسنا من خلال دور هذه السيدة العظيمة التى قامت بدور عظيم وأثبتت أن نجاح المرأءة لا يقتصر على نجاحها فى العمل فقط ولكن أيضا نجاحها فى تكوين أسرة ناجحة متماسكة.

وأكد النائب علاء عابد، أن المرأة المصرية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليا في ملف التمكين، حيث تقلدت المرأة العديد من المناصب بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات، وأثبتت المرأة كفاءتها في جميع المناصب التي تولتها خلال هذه الفترة ، موجها التحية لكل سيدة مصرية أثبتت كفائتها في بيتها وعملها لخدمة وطنها .

وأكد الناائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أنه منذ أيام قليله تم جلوس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة في مجلس الدولة، وهذا القرار هو حصاد ثمار النضال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ساند المرأءة فمنذ 72 عاما لم تجلس المرأة على منصة القضاء، وهذا يعكس مدي إهتمام الدولة المصرية بالمرأءة ، وتقدير دورها في كافة المجالات وأنها إستطاعت إثبات كفائتها وكانت على قدر المسؤلية .

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة..النائبة دينا هلالي: القيادة السياسية نجحت في مجال دعم وتمكين المرأة

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة تقدمًا إيجابيًا في مجال دعم وتمكين المرأة، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، فضلًا عن خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر.

وأضافت «هلالي»، أن الأمم المتحدة أقرت يومًا عالميًا للمرأة منذ 47 عامًا ليتم فيه الاحتفاء بالمرأة فى جميع أنحاء العالم، وبوجه خاص يشهد هذا اليوم في مصر اهتمامًا خاصًا، إذ بدأ جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء، ودخول القاضية ضمن تشكيل المحكمة كمفـوض دولة على مستوى الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن مصر تعد هى الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع وضرورة تمكينها.

وأردفت، «الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017، وجاءت بمثابة خارطة طريق لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، كما اتخذت الدولة خطوات سريعة في تعديل وإصدار قوانين تحمي المرأة، حيث تضمن الدستور المصري على قيم العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة وحمايتها ايضًا في القضايا المهمة والخطيرة، وهو ما عكفت عليه القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية»,

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن أبرز تلك القوانين تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، بالإضافة إلي تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بجانب قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

رسالة النائبة أماني الشعولي للمرأة المصرية عبر موقع دوت الخليج في اليوم العالمي

وجهت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، التحية لكل أم وزوجة وابنه مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مضيفة: الأم قاعدة راسخة لكل بيت لأنها تقوم بتربية نشء صالح عن طريق تعليمهم حب الوطن والدفاع عنه.

وقدمت الشعولي، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، التهنئة للسيدة انتصار السيسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، مضيفة: الرئيسس السيسي كرم المرأة المصرية، لذا ستكون المرأة المصرية علي العهد من خلال حماية الوطن وتربية جيل جديد علي قدر المسئولية.

مايسة عطوة فى اليوم العالمي للمرأة: في عهد الرئيس السيسي لا سقف لأحلام وطموحات المرأة المصرية

وجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي المرأة الكثير الدعم للمرأة والنهوض بمشاركتها وتمكينها وترسيخ الشراكة المتكافئة بما في ذلك التعليم وفرص العمل وتشجيع امكاناتها على صعيد ريادة الاعمال.

مايسة عطوة فى اليوم العالمي للمرأة: في عهد الرئيس السيسي لا سقف لأحلام وطموحات المرأة المصرية وتابعت مايسة عطوة: خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال السنوات السبع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وبفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفاً لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

وأردفت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقت اهتماما كبيرا بموجب وعده في أول خطاب له بعد فوزه فى الانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا في الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة.

وتابعت: أوفى الرئيس بوعده، فتحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة على الأصعدة كافة، فضلا عما ورد فى دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 الذي جعله "عاما للمرأة المصرية" وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية.