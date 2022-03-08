/684147/فحص-500-مواطن-بقوافل-جامعة-المنيا-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

أطلقت جامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية جديدة لقرية كفر المغربي بمركز العدوة بمحافظة المنيا، وذلك ضمن القوافل الخدمية الطبية التي تطلقها الجامعة للقرى لسد احتياجاتها خدميًا وبيئيًا وطبيًا.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد 560 حالة في إحدى عشر تخصصًا طبيًا مختلفًا، قام به 17 طبيبًا من كلية الطب البشري، وتم توزيع الأدوية علي المرضي الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم مجاناً، فضلًا عن عقد 4 ندوات تثقيفية حاضر خلالها عددًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض حول فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، وأعراضه الجانبية والوقاية منه، وندوة ثانية بعنوان حول "الإدمان والتعاطي وكيفية العلاج منه"، وكذلك ندوة عن الفحص الذاتي لأمراض الثدي لطالبات المدرسة الاعدادية، وأخرى عن الأنيميا والغذاء الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أنه أشرف على تنظيم القافلة الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب البشري، ومنسق عام القوافل الطبية، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، بمشاركة مجموعة اصدقاء البيئة من كليات: الآداب، والتربية الرياضية، والتربية النوعية.

8 لاعبين ينافسون على الانضمام لمنتخب مصر فى الكونغ فو

ينافس 8 لاعبين من نادي المنيا الرياضي في بطولة اختيار منتخب مصر ساندا "كونغ فو"، والمقام خلال الفترة من ٨ حتى ١٢ مارس الجاري بنادي طلائع الجيش؛ بهدف عقد تجارب اختبارات منتخب مصر للمشاركة في البطولات الافريقية والدولية.

قال المدير الفني للمنيا، إن البطولة فرصة جادة لاكتشاف المواهب المميزة وضمها للمنتخب لتمثيل مصر في المنافسات، موضحًا أن البطولة ستجري اليوم الثلاثاء، أولى مراحلها والخاصة بقياس وزن اللاعبين المشاركين، على أن تنطلق الفعاليات الرسمية غدًا.

ويشارك فريق المنيا بلاعبيه مواليد (٢٠٠٧-٢٠٠٨-٢٠٠٩)وهم كالتالي: يوسف وائل وزن ٦٠ك، ومهند محمد وزن ٦٠ك، وهشام علي وزن ٤٢ك، وعبد الرحمن أحمد وزن ٣٩ ك، ومحمود أيمن وزن ٤٢ك، ومعتز محمد وزن ٤٨ك، ومحمد ياسر وزن ٥٢ك، ومحمد عمرو وزن ٤٥ك.

كما يقوم بتدريب وتأهيل لاعبي نادي المنيا هذا الموسم، عصام النمر المدير الفني للفريق ، ويعاونه إداري الفريق أحمد ضاحي.