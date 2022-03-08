/684146/نائب-الشيوخ-مصر-تبنت-سياسة-فاعلة-للتصدي-بقوة-للتعدي-على-الأرض-الزراعية

قال النائب احمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن تحركات الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي لوقف التعدي على الأرض الزراعية واعتبارها جريمة متكاملة، سياسة لم تكن متبعة من قبل، انطلاقا من رؤية مصرية للحفاظ على الأرض الزراعية ومقدرات الوطن.

توجيهات الرئيس السيسي لوقف التعدي على الأرض الزراعية

ونوه محسن في تصريحات له اليوم، إلى اتخاذ مجلس الوزراء للعديد من الإجراءات الخاصة، بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف عضو زراعة الشيوخ، أن السنوات الماضية شهدت عشرات الآلاف من الإزالات ومئات الآلاف من محاضر التصالح مع الدولة ودفع الغرامات المقررة، والتشديد على عدم التعدي على الأرض الزراعية.

واختتم النائب احمد محسن، بأن مصر تبنت سياسة فاعلة للحفاظ على الأرض الزراعية من ناحية. والتصدي بقوة للتعديات، وهى السياسة التي تلقى قبولاً من ملايين المصريين، خاصة وأن سنوات ما بعد 2011 كانت قد شهدت فوضى أمنية عارمة، ضاع بسببها آلاف الافدنة من أخصب وأجود الأراضي الزراعية.

وكان قد قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة

موافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

وكان النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022، مشيرا إلى أن مصر تهدف من الاتفاق المعروض إلى التأكيد على دورها وتعاونها المثمر مع الصندوق في دعم خطط التنمية الزراعية في جميع الدول الأعضاء بالصندوق والتي جاءت لتتفق مع رؤية مصر لبرامج التنمية المستدامة "2030" ومن ثم جاءت أهداف الاتفاق المعروض على النحو التالى: أولا : دعم موارد الصندوق بمبلغ يقدر بنحو 1.55 مليار دولار أمريكى لتحقيق مستهدفات برنامج القروض والمنح ليصل لنحو 3.8 مليار دولار أمريكى، لتنفيذ مهام الصندوق في استئصال الفقر الريفى وتحقيق الأمن الغذائي.