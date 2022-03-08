/684144/مرتضى-منصور-مباراة-الوداد-هي-الأخيرة-لي-مع-الزمالك

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الأحداث الأخيرة بالقلعة البيضاء بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ببرنامج في الجول على قناة "الحدث اليوم": " مباراة الوداد هي الأخيرة لي في رئاسة الزمالك، عشان أبقى فاضي لتربية أحفادي والبقاء في بيتي، بالإضافة إلى قضايا محمود الخطيب المرفوعه عليا".

وأضاف: " هسيب رئاسة الزمالك عشان أكون فاضي للخطيب اللي رافع عليا 18 قضية، بسبب الساعات اللي هو أصلاً خداها من تركي ال الشيخ".

وزاد: "الأمن وافق على حضور 5 الأف مشجع أمام الوداد، ولكن نطالب بزيادة الحضور إلى 20 أو 30 ألف".

وأردف: " كارتيرون كان بياخد 170 ألف دولار، لكن أسامة نبيه الغلبان كان بيتقطع من ولاد النادي لما كسب".

واشار: " فيريرا مدرب كبير ومش عارف الناس اللي بتقول دا كبير في السن، هو انا مثلا جايبه يتجوز، دا مدرب كبير وعنده تاريخ كبير".

وأختتم قائلاً: “الزمالك ورئيسه خط أحمر، مش الخطيب هو اللي خط أحمر زي ما اتقالي”.

ميدو: الزمالك كسب الجونة بسبب قاعدة فيريرا في المدرجات

علق أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، على مباراة الزمالك أمام الجونة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الريمونتادا" على قناة المحور: "اللي كسب ماتش الزمالك أمام الجونة قاعدة فيريرا بره، اللاعيبن كان عندهم دافع للفوز وأنهم يظهروا بشكل مميزة أمام أعين فيريرا".

وأضاف: "هدف إمام عاشور هدف جميل وده ميزة أما يبقى عندك لاعب نص ملعب بيشوط على المرمى، ودا أهم شئئ في إمام عاشور فهو يتقن التصويب على المرمى ويفيد الزمالك كثيراً".

وزاد: "لو الأهلي عايز يطلع بنتيجة إيجابية أمام بيراميدز لازم موسيماني يحل مشاكل نص الملعب التي ظهرت في المواجهات الأخيرة".

وأختتم قائلاً: "الدوري المصري هيولع بمنافسة الأهلي ولازمالك وبيراميدز، وأي نتيجة في مباراة اليوم ستفيد نادي الزمالك، لأنه أقترب بشكل كبير من القمة والفريقين هيعطلوا بعض".