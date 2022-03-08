بناءًا على طلب النائبة ميرفت عازر.. «اقتراحات النواب» توصي بإنشاء فرع هيئة سلامة الغذاء بمدينة ميت غمر 

/684143/بناءا-على-طلب-النائبة-ميرفت-عازر-اقتراحات-النواب-توصي-بإنشاء-فرع-هيئة-سلامة-الغذاء-بمدينة-ميت-غمر

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها، مساء أمس الاثنين، الإقتراح برغبة المُقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وئيس هيئة سلامة الغذاء، بشأن إنشاء فرع هيئة سلامة الغذاء بمدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.

إنشاء فرع هيئة سلامة الغذاء بمدينة ميت غمر

وأكدت النائبة ميرفت عازر، خلال مناقشة طلب الإقتراح، على ضرورة إنشاء فرع هيئة سلامة الغذاء بمدينة ميت غمر لخدمة أهالي المدينة والقرى المجاورة، على النحو الذي يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري والقيادة السياسية نحو توفير الغذاء الآمن للمواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء الفرع، حيث تم توفير مقر ليكون فرعا للهيئة تمارس من خلاله دورها الرقابي على سلامة الغذاء والأنشطة المتعلقة به، والمتمثلة في الأسواق المحلية والمجازر ومحال بيع المواد الغذائية.

ليست العقوبات وحدها من تنهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وأعلن أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على تشديد عقوبة الهجرة غير الشرعية.

وقال: في الفصل التشريعي الأول تم إقرار قانون في منتهى الأهمية، وهو ما جعل مصر تنجح في الحد من الهجرة غير الشرعية وكان هناك إشادة بمصر في هذا الموضوع.

وتابع أبو العلا: ليست القوانينن فقط هي التي تنهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك معدلات تنمية راضية لتوفير مزيد من فرص عمل.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع القوانين والتنمية يمكن مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتي يكون ضحاياها العديد من الشباب بعدد من المحافظات.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده لتغليظ العقوبات بصورة أكبر لمواجهة المتلاعبين بأحلام الشباب

واكد استطرد وكيل أفريقية البرلمان أن مصر الكبيرة أصبحت نظرتها للشباب مختلفة تسعى لتمكينهم بشكل حقيقى وتسعى لتوفير فرص العمل لهم من خلال التنمية وتقدر قيمتهم سواء فى مصر أو الخارج، مقدما الشكر للحكومة ممثلة فى وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والسفيرة نبيلة مكرم على جهودهم فى إعادة الشباب والطلاب المصرى من أوكرانيا رغم تحديات الحرب.

وأضاف:” مصر إختلفت كثيرًا والهجرة غير الشرعية تنتهى أيضا ولكن تحتاج لوعى أكبر وإرادة أكبر من كل الأسرة المصرية”. واختتم:” وفقا لما جاء فى بيانات مراقبة الحدود فى أوروبا فإنه لم تخرج سفينة واحدة لهجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، وهذا دليل قاطع على نجاح مصر فى إنهاء ظاهرة قوارب الموت”.