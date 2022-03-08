/684142/مثلي-الأعلى-شيرين-عبد-الوهاب-تهنىء-السيدة-انتصار-السيسي-باليوم-العالمي-للمرأة

حرصت الفنانة المتألقة شيرين عبد الوهاب، على تهنئة السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي، وتوجيه رسالة شكر لها تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

دوت الخليجيرصد رسالة شيرين عبد الوهاب للمرأة في اليوم العالمي لها

ونشرت شيرين عبد الوهاب، صورة لانتصار السيسي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية ستوري، وعلقت عليه، قائلة: «كل سنة وحضرتك مثلي الاعلى في التواضع والاحترام، رمز المرأة المصرية الذي يحتذى بها العالم كله ونفتخر به دائما، ياحنونة ياطيبة، سيدة مصر الأولى».

شيرين عبد الوهاب تحتفل باليوم العالمي للمرأة على طريقتها الخاصة

هذا واختلفت شيرين عبد الوهاب باليوم العالمي للمرأة من خلال توجيه رسالة لها، قالت فيها: « ‏كل سنة وكل ست قوية ومثابرة وصامدة، كل سنة وكل ست محققة حلمها، كل سنة والمرأة رمز الحياة، فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة، كل يوم وأنتِ القوة والطموح، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وأنتِ المعلمة، كل يوم وأنت الخير والحب، كل يوم وكل عام وأنت أجمل وأقوى».

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

الجدير بالذكر أنه ظهرت شيرين عبد الوهاب، مؤخرا في صورة شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بنيولوك مختلف، فارتدت بدلة باللون الرمادي، تحتها تشيرت باللون الاسود، وحرصت على انسياب شعرها مع ارتداء نظارة سوداء، مشوقة الجمهور لأحدث أعمالها الفنية اكتفت بنقل اسمه «على مسرح شيرين».

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وتستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي بدولة الكويت، وذلك في يوم 11 من شهر مارس المقبل، ضمن احتفالات النجوم باليوم الوطني الكويتي.

وروجت شيرين عبد الوهاب لحفلها من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل وعلقت عليها، قائلة: «جاهزين يا اهل الكويت؟ وحشتوني جدا، إن شاء الله حكون معاكم يوم ١١-٣ في الكويت الحبيبه».

من ناحية اخرى، كان قد حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة المرأة المصرية والاحتفال معاها بيومها العالمي الذي يحل اليوم 8 من شهر مارس.