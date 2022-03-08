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مناسبة احتفال مصر بيوم الشهيد

قال اللواء طارق نصير ان احتفال مصر بيوم الشهيد ما هو الي ذكرى للتأكيد على العطاء بدون مقابل من أجل كرامة الوطن وأن ما قدمة أبطال مصر من تضحيات فداء للوطن يسطرة التاريخ بأحرف من نور وتأتي الاجيال المتلاحقة لكي تتحاكي وتفتخر ببطولات ابنائنا من القوات المسلحة المصرية الذين لم يتوانوا لحظة للقيام بدورهم في الحفاظ على البلاد لكي ينعم الشعب المصري بالأمن والأمان ولا ننسى شهداءنا الابطال من رجال الشرطة المدنية الذين ضحوا بارواحهم فى سبيل قيام الدولة المصرية والحفاظ على مقوماتها الداخلية

وأكد وكيل اول لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ على ان الحفاظ على الأوطان ليس بالامر الهين بل يتطلب الجهد والتضحية ولولا تلك الدماء الذكية الطاهرة ما كان يتوفر المناخ المناسب في توفير الأمن والانطلاق نحو التنمية الشاملة التي نشاهدها في كل ربوع مصر للوصول للجمهورية الجديدة.

اللواء طارق نصير يهنئ القيادة السياسية بيوم الشهيد :نقطة انطلاق للتنمية نحو الجمهورية الجديدة

واضاف اللواء طارق نصيران احتفال مصر بذكرى يوم الشهيد في التاسع من مارس كل عام يعكس مدى اعتزاز الوطن بابنائه ويجسد اسمي معاني العطاء والروح الوطنيه المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وليضيف إلى سجل الوطنية المصرية صفحات من المجد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيلا بعد جيل