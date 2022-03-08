نشرة أخبار الفن: عمر كمال يعود إلى مصر استعدادًا للتحقيق معه خلال الأسبوع المقبل.. نجمات الفن يحتفلن بيوم المرأة العالمي على طريقتهن الخاصة.. وهذه حقيقة انفصال دنيا عبد العزيز عن زوجها

/684137/نشرة-أخبار-الفن-عمر-كمال-يعود-إلى-مصر-استعدادا-للتحقيق-معه-خلال-الأسبوع-المقبل-نجمات-الفن-يحتفلن-بيوم-المرأة-العالمي-على-طريقتهن-الخاصة-وهذه-حقيقة-انفصال-دنيا-عبد-العزيز-عن-زوجها

شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين الموافق 8 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

عودة عمر كمال إلى مصر للتحقيق معه خلال هذا الأسبوع

عاد مطرب المهرجانات عمر كمال إلى مصر صباح اليوم الثلاثاء، بعد أزمته الأخيرة مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية واتهامه بالإساءة له.

ونشر عمر كمال الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلًا: صباح الفل من مصر أم الدنيا، وعلى الفور انهالت عله التعليقات من جمهوره وكل متابعيه من مصر والوطن العربي.

ومن جانبه محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية كشف موقف النقابة بعد عودة عمر كمال إلى مصر فمن المقرر التحقيق معه قريبًا.

وقال محمد أبو اليزيد في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "عمر كمال عاد إلى مصر وتواصل مع النقابة والتحقيق معه سيكون خلال الأسبوع المقبل لكنه لم يتم تحديد موعد نهائي حتى الآن".

بالدموع والسخرية.. نجمات الفن تحتفلن بـ يوم المرأة العالمي

حرصن عدد كبير من نجمات الوسط الفني على الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يحل اليوم 8 مارس، كل منهن على طريقتها الخاصة، ففيهن من احتفلت به من خلال رصد المواقف الصعبة التي مرت بها ومنهم من احتفلت بشكل ساخر.

احتفلت الفنانة نسرين طافش بيوم المرأة العالمي من خلال نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "للمرأة حضور خفي، لا يراه ويهتدي به إلا رجل متفتح عارف.. يوم مرأة سعيد".

وشاركت الفنانة الشابة مايان السيد جمهورها على إنستجرام بذكريات ومواقف صعبة مرت بها وأخرى جيدة، وعلقت عليها قائلة: "كل عام وكل امرأة بخير.. بشارك معاكوا بالصور دي عشان أقولكوا أني في الفترة دي عرفت قد ايه أنا قوية، عديت بأيام صعبة وكمان كان فيه أيام جميلة.. المرأة لا تعرف اليأس وقد أي تحديات خصوصًا لما يكون في تشجيع من نساء حواليها".

مصدر يكشف لـ دوت الخليج حقيقة انفصال دنيا عبد العزيز بعد عقد قرانها بأسابيع

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بانفصال الفنانة دنيا عبد العزيز عن زوجها المهندس مصطفى كامل بعد أسابيع قليلة من عقد قرأنهما

وأكد مصدر مقرب للفنانة دنيا عبد العزيز في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج»، أن تلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة وما هي إلا شائعة.

وأوضح المصدر أن هناك خلاف وقع بين الثنائي لكنه لم يصل لحد الانفصال وذلك لتدخل الأهل، مشيرًا إلى أنهما يستعدان للاحتفال بحفل زفافهما بعد العيد.