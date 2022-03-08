/684135/مريم-الخشت-تستعين-بالملكة-حتشبسوت-لتبرهن-على-قوة-المرأة-في-يومها-العالمي-صور

أكدت الفنانة الشابة مريم الخشت على قوة المرأة المصرية منذ قديم الأزل، مستعينة بقصة كسر الملكة حتشبسوت للتقاليد وتوليها حكم البلاد حين ذاك.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة مريم الخشت بيوم المرأة العالمي.

مريم الخشت داخل معبد الأقصر

نشرت الخشت عدة صور لها من داخل معبد الأقصر على هامش حضورها لفعاليات مهرجان الأقصر وعلقت عليها قائلة: "بما إن النهاردة هو يوم المرأة العالمي، وبما إني كنت بحضر فعاليات مهرجان الأقصر.. فقولت أستغل الفرصة دي عشان أبروز مقولة «الستات بفطرتها قوية»".

وتابعت: "وده من قبل السوشيال ميديا والتلفزيون و أي حاجة ممكن الستات دلوقتي تتكلم من خلالها عشان تعبر عن رأيها أو توصل صوتها.. والملكة حتشبسوت اللي بنت المعبد ده.. هي أكتر واحدة بتثبت المقولة دي لأنها كسرت التقاليد اللي كانت موجودة في مصر القديمة إن الست ماتنفعش تبقى ملكة وكانت وصية على عرش مصر، والحاكم الفعلي للبلد وقتها، وهي الملكة اللي أخدت لقب فرعون".

وأضافت: "قوة الستات مظهرتش لما السوشيال ميديا ظهرت زي ما ناس كتير بتقول، والست المصرية قوية من سنين مش هعرف أعدها لأنهم كتير أوي بصراحة، بس خليني أقول كل ست في الدنيا سواء مصرية أو مش مصرية كل سنة وأنتي قوية.. دُمتم حلوين".

مهرجان الأقصر

من جانبه، حضر عدد من نجوم مصر وصناع السينما من 35 دولة أفريقية الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التى تفتتحها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يوم الجمعة الماضي، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ومحمود حميدة الرئيس الشرفى للمهرجان وسيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان. ومن نجوم الدورة الـ11 الفنان حسين فهمى، الذى يكرمه المهرجان ويمنحه جائزة إنجاز العمر، ومن صناع السينما الأفريقية المخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو والمخرج السنغالي موسى توريه، والنجمات زينة وعبير صبري، وناهد السباعي والنجم صبري فواز والفنانة سلوي محمد علي والفنانات سلوي خطاب وبسمة، وسهر الصايغ وميار الغيطي وهبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمر عبد العزيز والفنانين الشباب حمزة العيلي وهشام ماجد ومحمد سلام وجيهان خليل والفنانة التونسية والمطربة غالية بنعلي والمخرج هشام فتحي والفنان أحمد فتحي والفنان شريف حلمي و الفنان الشاب احمد مجدي كعضو لجنة تحكيم، والفنانة مريم الخشت والفنان حسين نصار والفنان محمد يسري والفنان محسن منصور.