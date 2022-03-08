/684133/ضمن-مهرجان-الأقصر-لقطات-من-حفل-توقيع-كتاب-التاريخ-والشعر-لأفلام-شادي-عبد-السلام

يواصل مهرجان الأقصر الأفريقية اليوم الثلاثاء فعالياته، حيث شهد اليوم الخامس، حفل توقيع كتاب "التاريخ والشعر في أفلام شادي عبد السلام" للكاتبة التونسية والمخرجة الدكتورة ميرفت مديني كمون.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل توقيع كتاب التاريخ والشعر في أفلام شادي عبد السلام

كتاب التاريخ والشعر في أفلام شادي عبد السلام

ويتناول الكتاب مسيرة المخرج شادي عبد السلام الفنية والإنسانية، وحضر حفل التوقيع الذي أقيم اليوم الثلاثاء كلا من السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، بجانب مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وعدد من ضيوف المهرجان منهم الفنان الدكتور الأسعد الجاموسي، والمخرج التونسي فريد بوغدير، بالإضافة إلى مدير التصوير سامح سليم ومدير التصوير د. محسن أحمد، والمنتجة والمخرجة التونسية درة بشوشة.

وأدارت الندوة الخاصة بتوقيع ومناقشة الكتاب، الإعلامية هالة الماوي، ومن جانبها د. مرفت كمون بدأت كلمتها بـ : "بناء المنازل علمني كيف ابني افلامي"، وأضافت الكاتبة: "في البداية أوجه الشكر لرئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومديره المخرجة عزة الحسيني، وأسعدني اهتمام المهرجان بإصدار الكتاب في مهرجان الأقصر، واخترت أن يكون الكتاب عن شادي عبد السلام كنوع من التكريم لفنان اكتشفت أنه لم يأخذ حقه في السينما بالشكل الذي يستحقه".

الكاتبة مرفت كموني

وتابعت كلامها: "وركزت في الكتاب أن يكون عن التاريخ والشعر في سينما شادي عبد السلام، ولا أراه فقط مؤرخ، لكن شادي عبد السلام فنان شامل وأكبر من أن يكون فقط مجرد مؤرخ سينمائي، كما أنه في أفلامه تكون نقطة البداية والانطلاق تاريخية.

ولفتت مؤلفة الكتاب في كلمتها بحفل التوقيع: "ولد لدى شادي عبد السلام فكرة في فيلم "المومياء" وعمره ١٧ عاما، وكانت هناك سرقة اثار وأراد أن يفكر في التصدي لذلك فذهب لعلماء الآثار وتحدث معهم عن السرقة وبدأ مشواره مع الفيلم منذ ذلك الوقت.

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واستطردت قائلة: "يعتبر التاريخ موضوع شادي عبد السلام المركزي ومحرك كل أعماله الفنية كالتصوير الشمسي والرسم، وسخر حياته للتاريخ واستلهمه ماده لافلامه، وجدد نظرتنا للتاريخ، وافلامه ليست كتب تاريخ، بل الفيلم يصنع لجمهور غير متجانس قد يدفع وقد لا يدفع مشاهديه على التفكير".