/684131/تشكيل-سيراميكا-كيلوباترا-لمواجهة-سموحة-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق سيراميكا كيلوباترا ضد فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل سيراميكا كيلوباترا لمواجهة سموحة

فى حراسة المرمي: محمد كوكو

في خط الدفاع: علاء عطا –خالد صبحي – محمود البدري – أحمد محسن

في خط الوسط: محمد توني – محمود نبيل – نيفول كوبينا – بلال السعيداني

في خط الهجوم:باسم مرسي – شادي حسين.

حقق فريق إيسترن كومباني الفوز الأول له في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي جاءت على حساب سيراميكا كليوباترا.

انتهت أحداث مباراة إيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف دون رد، لصالح ايسترن، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد صالح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء، عن طريق تصويبة من محمد صالح من علامة الجزاء على يمين محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا كليوباترا ليعلن تقدم إيسترن كومباني بالهدف الأول.

أحداث مباراة سموحة وغزل المحلة

انتهت أحداث مباراة سموحة وغزل المحلة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح خالد محمد عبد الفتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الرابعة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة رائعة من عبد الكبير الوادي إلى خالد عبد الفتاح القادم من الخلف ليسدد كرة قوية رائعة من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك.

سجل مروان حمدي الهدف الثاني في المباراة لصالح فريق سموحة، في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال تصويبة رائعة من مروان حمدي من مخالفة من يسار خارج منطقة الجزاء لتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غزل المحلة.