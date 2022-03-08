بعد مناقشة طلب الإحاطة ب«إسكان النواب»اتفاق حكومي لإنهاء إجراءات محطة صرف صحي المعدية بإدكو

/684129/بعد-مناقشة-طلب-الإحاطة-بإسكان-النواباتفاق-حكومي-لإنهاء-إجراءات-محطة-صرف-صحي-المعدية-بإدكو

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن تعطل محطة صرف صحي المعدية التابعة لمركز إدكو - محافظة البحيرة، بسبب عدم موافقة هيئة الثروة السمكية على مد خط السيب.

اتفاق حكومي لإنهاء إجراءات محطة صرف صحي المعدية بإدكو

وأكد النائب محمد زين الدين، أن هذا المشروع مر عليه حوالي ١٧ سنة، حيث أنه كان المفترض أن يتم البدء منذ عام ٢٠٠٥.

وأشار النائب إلى أن التضارب بين كل جهة وأخرى هو السبب في تعطيل الانتهاء من محطة الصرف التي يحتاج إليها المواطنين بشكل ضروري.

وتم التوافق في حضور هيئة الثروة السمكية، وممثلي وزارة الموارد المائية والري والبيئة على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بخط السيب الخاص بمحطة المعالجة ليكون الصب في البحيرة.

ومن المقرر أن تتم الموافقة النهائية على محطة صرف صحي المعدية التابعة لمركز إدكو - محافظة البحيرة، بعد أخذ ٣ عينات من بداية العمل التجريبي.

وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعقيد الإجراءات بسبب تعطيل مصالح المواطنين، مستنكرا تأخر هذا المشروع طوال هذه المدة بسبب البطء في الإجراءات.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، على الإسراع في تنفيذ المشروع بعد التوافق بين كافة الجهات بشأن محطة صرف صحي المعدية التابعة لمركز إدكو.

موافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

وكان النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022، مشيرا إلى أن مصر تهدف من الاتفاق المعروض إلى التأكيد على دورها وتعاونها المثمر مع الصندوق في دعم خطط التنمية الزراعية في جميع الدول الأعضاء بالصندوق والتي جاءت لتتفق مع رؤية مصر لبرامج التنمية المستدامة "2030" ومن ثم جاءت أهداف الاتفاق المعروض