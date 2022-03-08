/684127/مصطفى-محمد-على-رأس-قائمة-جالطة-سراي-لمواجهة-برشلونة-بالدوري-الأوروبي

أعلن الجهاز الفني لفريق جالطة سراي التركي، عن قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي برشلونة مع جالطة سراي التركي الخميس المقبل، في الساعة العاشرة مساء، في لقاء يحتضنه ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني بإسبانيا.

قائمة جالطة سراي لمباراة برشلونة في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا، إينياكي بينيا، إسماعيل تشيبي.

الدفاع: عمر العبدلاوي، فان أنهولت، إيمري كيلينتش، فيكتور نيلسون، الباسلان أوزتورك، إشيك كان أرسلان، إريك بولجار، سميح كايا، ساشا بوي، عمر بيرام، ماركاو.

الوسط: أولمبيو موروتان، كريم أكتورغلو، ألكسندرو تشيكالداو، باريش يلماظ، تايلان أنتاليالي، بيركان كوتلو.

الهجوم: جوميز، مصطفى محمد، ريان بابل، خليل درويش أوغلو، سفيان فيغولي.

نتيجة قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

رينجرز الاسكتلندي x ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي x موناكو الفرنسي

بورتو البرتغالي x ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي x باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني x وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني x جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني x سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني x اينتراخت فرانكفورت الألماني

برشلونة ونابولي

حقق برشلونة الفوز على نظيره نابولي بنتيجة 4/2 على ملعب "دياجو أرماندو مارادونا"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية عن طريق عدة هجمات، عكس لقاء الذهاب، وأستطاعوا تهديد مرمى نابولي في أكثر من كرة، في غياب كبير للاعبي الفريق الإيطالي في الشق الهجومي.

وأفتتح جوردي ألبا الأهداف في الدقيقة 8 ، ثم عزز فرانك دي يونج بالهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 13، وبعده أحرز إنسيني الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وقبل نهاية شوط المباراة الأول سجل بيكيه هدف برشلونة الثالث بالدقيقة 45.