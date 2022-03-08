الرئيس السيسي يجرى جولة بمعرض الدفاع العالمى بالرياض ويتفقد الجناح المصرى

“قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في معرض الدفاع العالمي بالرياض بصحبة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وهو المعرض الذي يمثل منصة عالمية في قطاع التصنيع الدفاعي، وتُعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد الجناح المصري الذي يضم منتجات عسكرية متنوعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، حيث تأتي المشاركة المصرية في المعرض في إطار العلاقات المترابطة بين البلدين الشقيقين والحرص على المشاركة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعات الدفاعية.