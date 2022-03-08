المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات تستضيف احتفال نادي روتاري مصر

تستضيف المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات اليوم فاعليات احتفال نادي روتاري مصر لليوم العالمي للمرأة تحت رعاية المجلس القومي للمرأة وبحضور رئيس الروتاري الدولي شيكار ميهتا والسيدة قرينته وممثلين من أعضاء المجلس القومي للمرأة حيث تقام مجموعة من الأنشطة لسيدات الأسمرات لعرضها على الضيوف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وينظم نادي روتاري مصر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة مجموعة من الأنشطة لسيدات الأسمرات داخل المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات.

حضر الاحتفال كل القائمين على المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات والكوادر الإدارية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولفيف من المهتمين بالمرأة داخل نادي روتاري مصر وأعضاء الروتاري الدولي للاحتفال بهذا اليوم العالمي.

جدير بالذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات استضافت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية والثقافية والمجتمعية منها بطولة الجمهورية للتنس الأرضي وترقي اختبار أحزمة الكاراتية وعيد الطفولة واليوم العالمي لذوي الهمم والمؤتمر العربي الأول للصحة النفسية ومكافحة الإدمان وزيارة وفد وأعضاء الكونجرس الأمريكي للمدينة والملتقي الدولي السنوي الأول للأداء الرياضي والتأهيل البدني وغيرها من الأحداث الرياضية والشبابية والاجتماعية في إطار خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بالرياضة والرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.