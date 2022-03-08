عاجل- أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة (صور أقمار صناعية)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، مساء اليوم، آخر صور الأقمار الصناعية لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية "السلوم _مطروح" يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.





وأعلنت الهيئة أنه من المتوقع زيادة حدة الأمطار على مطروح والسلوم مع تقدم ساعات النهار لتكون غزيرة أحيانا، كما متوقع أن تتقدم السحب الممطرة مع تقدم الوقت لتشمل جميع السواحل الغربية ومناطق من الدلتا تكون متفاوتة الشدة قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات مُتقطعة، وأمطار أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وسيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات مُتقطعة، وأتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.