عاجل- السيسى يتفقد معرض الدفاع العالمى بالرياض ويزور الجناح المصرى

جدة - نرمين السيد - ويمثل معرض الدفاع العالمى بالرياض منصة عالمية فى قطاع التصنيع الدفاعى، وتعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم. وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تفقد الجناح المصرى الذى يضم منتجات عسكرية متنوعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث تأتى المشاركة المصرية فى المعرض فى إطار العلاقات المترابطة بين البلدين الشقيقين والحرص على المشاركة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعات الدفاعية.

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