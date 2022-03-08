الحالة المرورية الآن: خريطة الكثافات فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام أمام الكورنيش خصوصًا عند منطقة سبورتنج، وكفر عبده، وميدان الوزارة، وكوبرى 14 مايو، كما ظهرت بعض الأحجام بمحور قناة السويس، وطالب باستخدام محور المحمودية لنقل الحركة المرورية من شرق وغرب المحافظة.

وذكر أن الدقهلية شهد بعض الكثافات بمدينة المنصورة فى شارعى الماشية والجمهورية، وطالب باستخدام محور جيهان السادات، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصًا عند الطريق الزراعى بمدخل كوبرى فاروق، وشارع المديرية استخدام طه الحكيم، وانحسرت الأحجام فى القليوبية بمنطقة ميدان المؤسسة ومحطة مترو شبرا الخيمة، نتيجة الأعمال بمنطقة ميت نما وطالب باستخدام كوبرى عرابى ثم محور بنها الحر.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى منطقة كفرطهرمس، والمنيب نتيجة أعمال التوسعة".

وقال صابر إن الكثافات انحسرت فى محافظة الجيزة بمناطق كورنيش العجوزة، وشارع الجامعة، وطالب سلوك شارع السودان، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لاستعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، شهدت بعض الكثافات عند محور الأوتوستراد، ومناطق القلعة، وصقر قريش، نتيجة أعمال التوسعة أعلى نفق الزهراء، وطالب استخدام كورنيش النيل للمتجه إلى وسط البلد، كما طالب الخارج من التجمعات والعاصمة الإدارية استخدام الدائرى الأوسطى، والفريق العصار، وكوبرى محور بنها الحر للمتجه إلى أكتوبر والشيخ زايد.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 322، والعتبة 321، وجراج التحرير 701، والأوبرا 352 مكان خالى.