/684099/بالفيديو-ولى-العهد-السعودى-للرئيس-السيسى--نورت-الرياض

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية.

دوت الخليج

وكان في استقبال الرئيس السيسي بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية قائلا له:” أهلا وسهلا نورت الرياض”.

هذا وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

الرئيس السيسي فى زيارة رسمية للرياض

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، حيث سيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.