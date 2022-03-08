/684128/محمد-جمعة-فقدت-50-شخص-من-أصحابي-بسبب-حريق-مسرح-بني-سويف

أثار الفنان محمد جمعة ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته الأخيرة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

دوت الخليج يكشف المأساة التي مر بها محمد جمعة

تصريحات محمد جمعة

أشار الفنان محمد جمعة في تصريحاته أنه حتى الآن لم يتخلص من أحزانه بسبب أصعب مأساة مر بها وهي وفاة أكثر من 50 صديق له في حادثة حريق مسرح بني سويف قبل سنوات.

وأضاف محمد جمعة قائلًا: "حادثة بني سويف كانت موقفا فارقا في حياتي، وموت صديق واحد لك صعب وهم كبير، لكن عندما يموت أكثر من 50 صديقا بمعنى الكلمة هذا موقف لم أتخلص من آثاره".

مأساة محمد جمعة

وتابع كلامه: "ربما يكون الحادث سبب تعطيل مسيرتي فترة طويلة، والمفارقة التي دمرتني نفسيا هي أني كان من المفترض حضوري للمسرح في ذلك اليوم لتكريم أحد أساتذتنا، لكن قدر ربنا كان عندي تصوير.. وعندما وقعت الحادثة أصبحت الحياة بلا معنى وفقدت طعمها، وأحد ضحايا الحادثة أشرف جابر كان صديقا أقرب لي من نفسي وإخوتي، ورغم توالي الأحزان بعدها لم أشعر بنفس القدر من الحزن".

وفي سياق آخر، قال محمد جمعة في حواره الذي أذيع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، إنه يحب الفنان الشامل مثل الفنانين العظام مثل محمد فوزى وعبدالحليم حافظ، معلقًا: "عندنا حاليا تامر حسنى بيقوم بالدور ده لكن عاوزين لسه تاني".

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محمد جمعة وأحمد زكي

واستكمل: " أحمد زكي لديه أحداث درامية كثيرة في حياته لم تذكر، ومعاناته وما تعرض له من تنمر بسبب لونه، وحياته مليئة بالدراما، وأنا أشعر أني قريب جدًا من شخصية أحمد زكي"، وأوضح أنه يحب شخصية الحاج محمود العربي، رجل الأعمال الراحل قائلًا: "قرأت عنه وأعماله ونزلت بوست نعى ليه عند وفاته".

وأضاف "جمعة": "وكنت في ندوة وأحدى الصحفيات قالت لى أنت نزلت نعى للحاج محمود العربى أيه رايك لو تقدم شخصيته في مسلسل، وقولت ليها أني معجب جدًا بالفكرة وعرضها"|.