/684123/الأهلي-يشارك-في-اليوم-العالمي-لأمراض-الكلى-تفاصيل

يعقد النادي الأهلي تعاون تحت رعاية وزارة الصحة والسكان تقيم اللجنة العليا للجان بالنادي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، يومًا خدميًا لأعضاء الأهلي للتوعية ضد أمراض الكلى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكلى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقلام يوم الجمعة القادم بفرع النادي بمدينة نصر يوم الجمعة المقبل، ويبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا بتسجيل الأسماء، ثم يقام بعده ماراثون للأعضاء وتعقبه ندوة في تمام الواحدة ظهراً.

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي.