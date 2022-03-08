/684122/سحر-العشري-في-اليوم-العالمي-للمرأة-نواة-المجتمع-وعموده-الفقري-وبصلاحها-تصلح-الأمم

قالت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، أن المرأة نواة المجتمع وعموده الفقري، وبصلاحها تصلح الأمم، وترقى الشعوب، وتنهض الدول.

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وأضافت العشري: وفي الثامن من مارس من كل عام، يحتفي العالم بمجهودات المرأة، ويقدم لها "باقة من الزهور" تقديراً لدورها واعترفاً بفضلها واعتزازاً بكونها شريكاً وسنداً، نعم إنها المرأة، الأم والأخت والزوجة والأبنة والزميلة، ذلك المخلوق الذي وُجِد ليعضد ويساند ويدعم ويخلص ويضحى من أجل من حولها، التي تعطي دون انتظار مقابل، فلا يوم يكفي لشكرها، فتحية لكل امرأة في كل يوم.

سحر العشري: المرأة نواة المجتمع وعموده الفقري وبصلاحها تصلح الأمم

وتابعت عضو مجلس النواب: شهر مارس هو شهر عظيم في تاريخ المرأة المصرية العظيمة، فقد أصدر أول قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة، وذلك في 3 مارس عام 1956، بعد ثورة 23 يوليو 1952، وصدر دستور 1956، كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.

واستكملت: لم تألُ مصر الجديدة جهداً في تقدير المرأة، فقد كانت من أوائل الدول التي قامت بإعداد استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، والتي تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسياً في استراتيجية التنمية المستدامة، وتسعى إلى تمكينها اقتصادياً من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها.

وأشارت أنه من حسن الطالع، أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي لهذا العام، يتزامن مع الاحتفاء بجلوس المرأة المصرية على المنصة القضائية بمجلس الدولة بعد غياب ظل 73 عامًا، ففى خطوة تاريخية غير مسبوقة فى تاريخ مجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946.

واستكملت: كما يقر القاصي والداني بـأن المرأة المصرية استطاعت عبر العصور الماضية أن تسجل مواقف وطنية رائعة، وكانت الشعلة المضيئة الحريصة على تلبية نداء الوطن والمشاركة بقوة، من أجل تعبر مصر التحديات التي تواجهها بأمان وسلام.

وأكدت العشري، إن وجود المرأة في المجتمع ودورها الفعال في نجاحه وتقدمه نحو أسمى مراتب النجاح، يستحق منا الكثير من الشكر والتقدير والامتنان، فتحية للمرأة في يوم المرأة.