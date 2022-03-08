وكيل الموسيقيين يكشف لـ دوت الخليج موعد التحقيق مع عمر كمال

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أثار خبر عودة المطرب الشعبي عمر كمال إلى مصر ضجة وجدلا كبيرًا، حيث من المقرر التحقيق معه عقب وقفه بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

دوت الخليج يكشف موقف نقابة الموسيقيين عقب عودة عمر كمال

محمد أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين

عاد المطرب عمر كمال إلى مصر عقب جولته الغنائية في أمريكا، وشارك جمهوره ومتابعيه بنشره صورة جديدة له بعد عودته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، و"فيسبوك".

وعلق على الصورة التي نشرها قائلًا: "صباح الفل من مصر أم الدنيا، وعلى الفور انهالت عله التعليقات من جمهوره وكل متابعيه من مصر والوطن العربي".

عودة عمر كمال

ومن جانبه محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية كشف موقف النقابة بعد عودة عمر كمال إلى مصر فمن المقرر التحقيق معه قريبًا.

وقال محمد أبو اليزيد في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "عمر كمال عاد إلى مصر وتواصل مع النقابة والتحقيق معه سيكون خلال الأسبوع المقبل لكنه لم يتم تحديد موعد نهائي حتى الآن".

التحقيق مع عمر كمال

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت وقف عمر كمال بسبب الإساءة لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر في تصريحات له على السوشيال ميديا، وكان علاء عامر، مستشار المهن الموسيقية قال في تصريحات سابقة له: "عمر تطاول على قيمة فنية وأخلاقية وثقافية كبيرة، هو الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، ونقيب المهن الموسيقية".

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وتابع قائلًا: "إحنا بنرفض هذا التطاول والتجاوز، سواء على النقيب أو غيره من الفنانين الملتزمين، والمحترمين اللي ليهم تاريخ كبير"، وعن الفيديو الذي تم تداوله وكان السبب في وقف عمر كمال، علق عليه قائلًا: "عمر كمال ظهر في الفيديو بشكل غير متزن، وغير لائق بفنان مصري وعربي أيضًا، وخلال الفيديو تلفظ ببعض الألفاظ المسيئة للنقيب".

وكان المطرب الشعبي عمر كمال يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي لإحيائه عدد من الحفلات وجاء بعضها برفقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش الممنوع أيضًا من الغناء بقرار من نقابة الموسيقيين.