/684118/توقيت-استراتيجي-زيارة-الرئيس-السيسي-للسعودية-تقترن-بحفظ-الأمن-القومي-العربي

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات متسارعة، على إيقاع الصراع الروسي الإوكراني العسكري، جاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، لتثبت أن القائد والزعيم السيسي على دراية تامة بحجم الدولة المصرية وثقلها في المنطقة، ودورها المحوري في حفظ الأمن القومي العربي، وهو مايرصده "دوت الخليج" في تقريره التالي.

استقبال حافل

بدا قدر الدولة المصرية محفوظا وبائنا أمام العالم أجمع، من خلال طريقة الاستقبال التي أظهرتها المملكة العربية السعودية للقائد والزعيم المصري عبدالفتاح السيسي، حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا ، رسمت خلاله العلم المصرى، ترحيبا بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة.

كما بدت حالة من الترحيب الشديد على قيادات المملكة بمجرد وصول الرئيس السيسي إلى مطار الملك خالد، حيث كان فى مقدمة مستقبليه، ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي يعكس دون أدنى شك، مدى عمق العلاقات المصرية السعودية ومدى أصالة ومتانة العلاقات التاريخية، وتبرز سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما ودعمها في مختلف المجالات خلال توقيتات تاريخية حساسة.

أهداف استراتيجية

تظهر قوة ومكانة الدولة المصرية خلال الأوقات التي يشهد خلالها التاريخ تغيرات كبرى وتقلبات ملموسة، وهو مايدور حولنا في العالم الآن بسبب الصدام الروسي الأوكراني، لذا جاءت الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

وبالنظر إلى حجم مصر والسعودية، فنجد أنهما القوتان الأكبر في المنطقة، والكيانان الأثقل على المستويات الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية، لذا فإنه من المرتقب أن يكون هناك مخرجات استراتيجية، لجلسات التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

تسليط الضوء

جاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مصحوبة باهتمام فائق وتسليط شديد للضوء من جانب الإعلام السعودي بشكل واضح، حيث ذكرت صحيفة "الوئام" أن الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة فيما بينهما وتنسيق المواقف، ودعمها في كافة المجالات.

كما تعددت زوايا التحليل والنظر لمستهدفات الزيارة، وهو ما أبرزته صحيفة "اليوم" السعودية زيارة الرئيس السيسي إلى الرياض اليوم الثلاثاء، وذكرت أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، وأشارت إلى أن زيارة السيسي تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.