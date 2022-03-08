/684117/أحمد-عامر-مصر-تسعى-لبناء-مجتمع-رقمى-فى-كل-المجالات-لتوفير-الشفافيه-والمحاسبه-والمراقبه

قال احمد عامر مدير جريدة الاهرام، أن مصر تسعى لبناء مجتمع رقمى فى كل المجالات من خلال بنيه اساسية قوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا اهدافه بتحسين اداء الحكومة وايضا تحسين الهيئات والوزارات والخدمات المقدمه للمواطن.

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واشار أحمد عامر خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي موضحا أن المجتمع الرقمى يوفر قيم اساسية فى المجتمع ( الشفافيه والمحاسبه والمراقبه ) ولكن مصر تقوم بتصدير التحول الرقمى لدول افريقيا فى تأهيل للكوادرالبشرية ودعم البنيه الاساسية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجية المعلومات فى الدول الافريقية

وأكد احمد عامر ان هناك فى العاصمة الادارية مدينه تسمى المعرفه وهى صانعه للابتكار فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات ويعتبر هذا مستقبل للشباب فى تطبيق خدمه معينه وبالتالى يحقق نقله لهذا القطاع.

حياه كريمة تستحق أن تكون مشروع القرن

وقال احمد عامر أن حياه كريمة تستحق أن تكون مشروع القرن لأن المبادىء الاساسية للمشروع تعتبر مبادىء ساميه مؤكدا انها تغطى قطاع كبير فى الدولة المصرية من حيث (الصرف الصحى والشرب وتعليم وصحه)، مؤكدا أن الدوله تسعى بتوفير هذه الخدمات الصحيه والتعليميه من خلال مشروع حياه كريمة للريف والقرى المصريه مضيفا أن هذا المشروع عمل على توفير فرص عمل وتحسين جودة الحياه للمواطن المصرى وتمكين المستوى الاقتصادى فى الريف من حيث الصحه والتعليم

ونوه عامر ان الدوله تقف بجانب المواطنين فى القرى المصريه والارياف حيث تسعى بتقديم كافه الخدمات الطبيه والتعليميه لعمل على ارضاء المواطن المصرى لتحسين المعيشه بالنسبه له.

تقديم خدمات الصحة الانجابية بالمجان

وأكد عامر على أن هناك حمله موسعه لتقديم خدمات الصحة الانجابية بالمجان فى 12 محافظه وبالتالى لابد من الاسرة المصريه ان يكون لديها ضبط فى تنظيم الاسرة وتحديد النسل مشيرا ان الاسره هى المستفيد الاول فى تحديد النسل وبالتالى اذا التزمت الاسره بهذة القوانين سوف يكون الوضع الاقتصادى والاجتماعى افضل بكثير اكد احمد عامر ان الوسائل التى تقدمها الحكومة فى تحديد النسل هى وسائل امنه وفعاله والهدف الاساسى من تنظيم النسل هى صحة الام والطفل والاهتمام التعليمى والصحى بالاسره المصرية.