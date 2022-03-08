«مياه الشرب والصرف الصحي»..إسكان النواب تناقش 22 طلب مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة البحيرة

/684116/مياه-الشرب-والصرف-الصحيإسكان-النواب-تناقش-22-طلب-مقدم-من-الهيئة-البرلمانية-لمحافظة-البحيرة

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، 22 طلب إحاطة مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة البحيرة، بشأن وجود بعض المشاكل بالبنية التحتية المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

دوت الخليج تفاصيل اجتماع اسكان النواب حيث ناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سناء أنور برغش، بشأن: - إحلال وتجديد المساكن القديمة – بمدينة دمنهور – محافظة البحيرة وإدراج مساحات داخل المخططات الجديدة إلقامة مجمعات إسكان اجتماعي. -بشأن عدم تخصيص أماكن بالمخططات الجديدة لنشاء وحدات سكنية وإحلال وتجديد المساكن القديمة بمدينة دمنهور – محافظة البحيرة. النائب محمد يسري عبادة، بشأن: -عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمجلس قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة. - عدم تفعيل إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية بالكوس والتوابع لها، و التابعة لمدينة كوم حمادة –محافظة البحيرة. أحمد العرجــاوي، بشأن: -عدم تثبيت العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة. -عدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين رغم سدادهم مبلغ 5000 جنيه منذ عام 2005. -عدم استغلال الأراضي المقدمة من الوحدة المحلية بأبو حمص لوزارة الإسكان للبناء عليها للقضاء على مشاكل الإسكان الاجتماعي. -عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمحافظة البحيرة. أحمد حلمي الشيشيني، بشأن: - البطء في أعمال الصرف الصحي بقرية صفط العنب والنقيدي وشابور، بمحافظة البحيرة. - سوء حالة مواسير المياه بمجلس قرية الطــود ومجلس قرية دست الأشراف، بمحافظة البحيرة. -عدم إنشاء وحدات سكنية بمركزي كوم حمادة وبدر – محافظة البحيرة. هشام الجاهـــل، بشأن: -تأخر إصدار الأحوزة العم ارنية لقري وعزب محافظة البحيرة، وخاصة مركزرشيد-المحمودية-الرحمانية أحمد حمدي خطاب، بشأن: إهدار أموال المتعاقدين في مشروع الاسكان التعاوني – شارع المحكمة بمدينة الفيروز، كفر الدوار – محافظة البحيرة. سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفات المالية والادارية للجمعية العمومية البناء محافظة البحيرة لإلسكان التعاوني. عدم استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية كنج عثمان وتوابعها والتي تتبع الوحدة المحلية كوم إشــو مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة. إعادة تأهيل محطتي رفع بالسعرانية وبنظير، بمدينة كفر الدوار، محافظة البحيرة. عدم استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بتوابع قرية كوم البركة )الفاضلي والانصاري وتوابع قرية الوسطانية – البحيرة. - محمد عبدالسلام حجازي، بشأن توفير الاعتماد المالي لتغيير شبكة مياه الشرب واستئناف أعمال الصرف الصحي بقرية أورين مركز شبراخيت محافظة البحيرة. - محمود عادل شعلان، بشأن عدم االنتهاء من مشروع محطة الصرف الصحي بكوم دفشو )زينزو( مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة. - محمد زين الدين، بشأن تعطل محطة صرف صحي المعدية التابعة لمركز إدكو - محافظة البحيرة بسبب عدم موافقة هيئة الثروة السمكية على مد خط السيب. - بلال النحــال، بشأن توقف الاعمال بمشروع صرف صحي قرية المتيــن، مجلس قرية كوم النصر، مر كز المحمودية، البحيرة.

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