/684115/نقل-النواب-توصي-بجدول-زمني-لانهاء-رصف-طريق-دسوق-كفر-الشيخ

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، طلب إحاطة مقدم من النائب عادل النجار، بشأن عدم الانتهاء من طريق دسوق/ كفر الشيخ المزدوج بطول 10 كم والذي تم البدء فيه منذ عام 2016 ولم ينتهي حتى الآن.

مناقشة طلب احاطة بشأن عدم الانتهاء من طريق دسوق

وقال النائب عادل النجار مقدم طلب الاحاطه، انه تم العمل في الطريق منذ ٢٠١٠ ولم يتم الانتهاء سوي من ٣كم فقط .

واضاف النائب عادل النجار انه مرت ١٢ سنه ولم يتم الانتهاء من رصف ١٣ كم الاولي فما بالك ب ٢٠ كم المتبقية ،رغم انه تم نزع الملكية لتوسيع الطريق.

ومن جانبها قالت المهندسة عايدة عبد الهاديسكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، انه عقب زيارة رئيس الوزراء لمحافظة كفر الشيخ بدء التحرك للانتهاء من الطريق مؤكدة ان الطريق يحتاج الي ٢١ "كمرة" بطول الطريق .

واكدت عبد الهادي ان الطريق من الطرق الهامه وعليه حركة كبيرة ، حيث يربط يربط بين المحلة و كفر الشيخ، ومدينة دسوق .

ومن جانبها قالت منار عبد الهادي مدير عام بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، انه سيتم رصف ١٠ كم خلال العام الحالي.

ومن جانبها قالت هناء ثروت مسؤل وزارة التخطيط، ان الطريق مدرج في خطة الوزارة للعام الحالي ٢٠٢٢ وسيتم الانتهاء من ١٠كم.

واوصت لحنه النقل والمواصلات بايفاد خطاب بجدول زمني بال ٣٢ كم خلال ١٠ ايام للجنة للوقوف على تفاصيل عملية الانتهاء من رصف الطريق.