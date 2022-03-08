الزمالك يطالب بزيادة عدد الجماهير أمام الوداد المغربي بإفريقيا

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كشف لأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية بنادي الزمالك، عن عدد الحضور الجماهيري المسموح لمؤازرة الفريق أمام الوداد المغربي، في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي في الأحد المقبل في الساعة السادسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

تصريحات أحمد جلال إبراهيم

وقال أحمد جلال إبراهيم في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "ميجا إف إم": "رئيس اللجنة القانونية هو شيء قانوني أو أوراق وعقود لاعبين يتم مراجعتها بواسطتنا قبل العرض على رئيس النادي أو مجلس الإدارة لمجرد المشورة والرأي".

وواصل: "وبالنسبة للجنة الرياضية العليا نفس الأمر وبالنسبة لأي إجراءات متعلقة بالمناقصات والأدوات الرياضة وشكوى مدربين أو لاعبين أو أولياء أمور".

عدد الحضور الجماهيري أمام الوداد

وأشار على مباراة الوداد: "في المباراة الماضية أمام الوداد كان الحضور الجماهير له مفعول السحر على اللاعبين، وأقيم اجتماع أمني الذي يقام قبل أي مباراة، وتم تحديد حضور ما يقرب 5 آلاف مشجع".

وأكمل: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طالب بزيادة عدد الجماهير، لأن هذه المباراة هامة للغاية وسيتم عودة الأمل لو فزنا على الوداد، والجماهير لهم مفعول السحر على الفريق".

وأضاف: "لدينا جهات أمنية تستطيع تأمين أي شيء، نريد الجماهير ونحاجتها في هذه المباراة، و5 آلاف مشجع رقم قليل جدًا، في ظل أن مباراة الوداد بالذهاب كان العدد كبيرًا للغاية، وتم فتح جميع أبواب الاستاد في النهاية".

الزمالك يطالب بزيادة عدد الجماهير أمام الوداد

وأردف: "نحن نطالب ونناشد الجهات الأمنية بزيادة العدد، خاصة أن مباراة مصر والسنغال سيكون بها العدد كبير، ونأمل في زيادة العدد، وسنجلس مع رئيس النادي اليوم وسنرى هل هناك مخاطبات رسمية ام لا".

واختتم: "نحن نعمل بشكل كبير لإنهاء جميع القضايا سوء شيكابالا أو محمد إبراهيم وخالد بوطيب، ونحاول إنهاءها في أقرب وقت، مثلما فعلنا مع كارتيرون، المجلس نجح في إنهاء العقد بشكل جيد والمدرب كان جيدًا في التعامل".