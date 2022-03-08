/684112/بسنت-شوقي-الست-لازم-يبقى-عندها-دخل-خاص-عشان-القانون-مش-بيحميها

أبدت الفنانة المصرية بسنت شوقي اعتراضها الكامل على أن تعتمد السيدة على كونها أم فقط دون أن تكون عاملة وتتحصل على دخل خاص، نظرًا لأن القانون لا يحميها سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة المصرية بسنت شوقي للمرأة تزامًا مع يوم المرأة العالمي.

بسنت شوقي تنصح السيدات بالعمل

وأعادت شوقي نشر منشور يوضح أن السيدة كونها أم فهي لا تحتاج إلى عمل خاص كي يعطيها قيمة، وعلقت عليه قائلة: "للاسف الكلام ده حلو أوى برة مصر، لما يبقى من حقها نصف ما يملك زوجها".

وأضافت: "فى مصر بقى أنا مؤمنة إيمان كامل أن الست لازم يبقى عندها ذمة مالية مستقلة ودخل خاص عشان القانون مش بيحميها ولا وهى متجوزة ولا وهى متطلقة ولا وهى أرملة".

محمد فراج يهنئ بسنت شوقي بعد طرح برومو فيلم «أخويا»

على الصعيد الآخر، هنأ الفنان محمد فراج زوجته بسنت شوقي، بعد إعلان البرومو الرسمي لفيلم «أخويا»، عن مشاركتها بالعمل أمام النجم أحمد عز.

ونشر فراج ، عدة صور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "مبروك حبيبتي .. فخور بيكي جدا.. بس متينسينيش والنبي في الفيلم اللي جاي يا نجمة".

أبطال فيلم «أخويا»

فيلم «أخويا»، فكرة وإخراج ساندرا نشأت، ومن تأليف رفيق مرقص وفادي أكرم، ويشارك في بطولته كلا من: أحمد عز، وصلاح عبدالله، و بسنت شوقي، والطفل أدهم حسام".

قصة فيلم «أخويا»

وتدور أحداث الفيلم تدور في إحدى القرى المصرية يوم عيد الحب، ويظهر في الإعلان الدعائي قصة حب بين أحمد عز وبسنت شوقي، وكذلك يتطرق الفيلم من خلال شخصية الطفل شقيق بطل العمل، معاناة الأطفال من ذوى الهمم حول علاقة أخ بشقيقه من ذوي الإحتياجات الخاصة.

بسنت شوقي ومحمد فراج في Abtalks

من جانبه، حل الثنائي بسنت شوقي وزوجها محمد فراج ضيوفًا على برنامج «Abtalks» لأنس بوخش، وفتحا قلبهما له كاشفين عن قصة حبهما التي أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصًة بعد عقد قرانهما المميز.