/684111/مصرع-شخص-وإصابة-شقيقه-فى-حادث-مرورى-فى-قنا

لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل على طريق قفط القصير وتم نقلهم إلى المستشفى، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل على طريق قفط القصير، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع ناصف أديب وإصابة شقيقه ياسر أديب، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتلقى المصاب العلاج.

وفي سياق أخر أصيبت ربة منزل وأطفالها الخمسة، بعد سقوطهم من الدور الأول بمنزلهم فى قرية دندرة بقنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة أسماء.ط.ع، 35 عاما، بجرح بفروة الرأس، وحبيبة.ح،16 عاما، بسحجات وكدمات، وحبيبة. ح، 12عاما، بحالة إغماء، وحسين 10 أعوام ، بكسر في الذراع الأيمن، وحنين 8 أعوام، بنزيف في المخ ومصطفى. ح، عامان بسحجات وكدمات، وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم فى الواقعة الزوج الذى ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة، من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

محافظ قنا يشهد ندوات معرض الكتاب

حضر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الندوة التثقيفية التي نظمها المعرض بنادى الفتيات تحت عنوان "بين الواقع والمأمول رؤية مستقبلية" وذلك للتوعية بأهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في محافظات صعيد مصر وخاصة محافظة قنا، من إقامة مشروعات قومية وتغير الحياة علي أرض الواقع، جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق.

تناولت الندوة العديد من القضايا المتعلقة بتأصيل مفاهيم الهوية وأهمية ترسيخ الدور الحيوي في الحفاظ على مقدرات الوطن، والتعريف بأهمية المشروعات التي تتم علي أرض المحافظة، ومدى تأثيرها على المواطن القنائي، إلى جانب دور المحافظة في محاربة الفساد والفاسدين لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف الدولة لتحقيقها .

وقال محافظ قنا خلال الندوة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات، وهو ما أعلنه جهاز التعبئه العامة والإحصاء بخفض نسبة البطالة في محافظة قنا من 11% إلي 4.8 %.