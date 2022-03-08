/684109/أبطالنا-رافعين-راسنا-في-كل-مكان- أنس-حسن- يمتلك-موهبة-الكونغو-وحصل-على-بطولات-أضافت-للرياضة-المصرية

"أبطالنا رافعين راسنا في كل مكان " هكذا كان حال الطفل المصري أنس حسن صاحب ال١١ عام والذي يمتلك موهبة رياضية كبيرة وحصل على بطولة المواهب للكونغوفو ٤ مرات والمركز الأول لدورى المدارس والصعود لبطولة الجمهورية فى المصارعة الرومانية.

دوت الخليج

أنس حسن من مواليد 2010، لاعب كونغ فو ساندا باتحاد الشرطة الرياضي وهو حاصل على 15 شهادة بالمركز الامل 8 ميدالية ذهبية في بطولات الكونغ فو الرسمية القاهرة وجمهورية للمواهب. وقد بدأ أنس ممارسة الرياضة وهو فى سن السبع سنوات، ولعب الكونغ فو( الووشو كونغ فو) كما شارك في العديد من البطولات المحلية فى ستاد القاهرة وبطولة كأس اللواء سمير فؤاد وبطولة الجائزة الكبري بنادي مدينة نصر وأكاديمية الشرطة، ونافس فى لقاءات ودية بالعديد من مراكز الشباب على مستوى محافظة القاهرة. انس حسن تم اختياره فى المشروع القومى بوزارة الشباب والرياضة فى المصارعة الرومانية وقد شارك فى بطولة دورى المدارس فى المصارعة الرومانية وحصل على المركز الاول على الادارة والمحافظة وتم تصعيده إلى بطولة الجمهورية فى 17 من شهر مارس الجارى .

أبطالنا رافعين راسنا في كل مكان.. أنس حسن يمتلك موهبة الكونغو وحصل على بطولات أضافت للرياضة المصرية

ومن جانبه أكد د. أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودعمه ومتابعتة المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة جعل من الدولة المصرية نموذج في دعم الرياضة وقبلة لجميع دول العالم لاستضافة مختلف البطولات والأحداث والمنافسات العالمية وذلك من خلال توافر البنية الإنشائية الرياضية العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً الأمر الذى جعلنا جاهزين دائماً وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.

أبطالنا رافعين راسنا في كل مكان.. أنس حسن يمتلك موهبة الكونغو وحصل على بطولات أضافت للرياضة المصرية