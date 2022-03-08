/684108/القوات-المسلحة-تنعي-شهداء-الواجب-بقوات-حفظ-السلام-بدولة-مالي

تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام .

دوت الخليج أسفر الحادث عن إستشهاد (2) – إصابة (4) درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية .. ويجرى حالياً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة . وإذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة ، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل . القوات المسلحة تنعي شهداء الواجب بقوات حفظ السلام بدولة مالي وتؤكد القوات المسلحة عن أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة .

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