قبل مواجهة الأهلي وبيراميدزشريف إكرامي مازال بصدارة حراس المارد الأحمر

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تتميز الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يعد إكرامي الشحات حارس مرمي النادي الأهلى الاسبق، أكثر من شارك فى 300 مباراة مع القلعة الحمراء، حيث حطم الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به حارس القلعة الحمراء القديم عادل هيكل الذي لعب 14 عاما متتالية وبات إكرامي من أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق.

أكثر حراس المرمى مشاركة مع الأهلي في الدوري المصري حتى الأن من بداية القرن 21

1-شريف إكرامي 153 مباراة إستقبل 88 هدف بمعدل إستقبال أهداف 57.5%

2-عصام الحضري 139 مباراة إستقبل 81 هدف بمعدل إستقبال أهداف 58.2%

3-محمد الشناوي 113 مباراة إستقبل 62 هدف بمعدل إستقبال أهداف 54.8%

4-أحمد عادل 70 مباراة إستقبل 54 هدف بمعدل إستقبال أهداف 77.1%

5-أمير عبد الحميد 37 مباراة إستقبل 30 هدف بمعدل إستقبال أهداف 81%.

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي.