وزارة الخارجية تستقبل عميد كلية الصيدلة - بنات بجامعة الأزهر بمناسبة فوزها...

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لدعم المرشحين المصريين في كافة المحافل الدولية والإفريقية، استقبلت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، الدكتورة أماني عبد الله الشريف، عميد كلية الصيدلة - بنات بجامعة الأزهر والتي نجحت جهود وزارة الخارجية في تأمين فوزها بمنصب نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا، أخذاً في الاعتبار مؤهلاتها العلمية والأكاديمية وخبرتها الكبيرة في موضوعات التعليم العالي بالقارة الإفريقية، فضلاً عن كونها المنسق الإقليمي لمقر دول شمال إفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية، والذي تستضيفه مصر من خلال جامعة الأزهر.

تناول اللقاء أوجه تعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات بين جامعة عموم إفريقيا والجامعات المصرية ذات الصلة، وفرص استضافة مصر لفرع الجامعة الخاص بالتعليم عن بعد، فضلًا عن سبل استفادة الخريجين المصريين من المنح التي تقدمها الجامعة للخريجين الأفارقة، بالإضافة إلى الدور الريادي لمصر في أنشطة اتحاد الجامعات الإفريقية ومدى إمكانية استغلال هذه المحافل لتكريس الصورة الإيجابية لمصر لدى شعوب القارة.

وقد قامت وزارة الخارجية، من خلال قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية بالتنسيق مع سفارتنا في أديس أبابا وكافة سفاراتنا في الدول الإفريقية، بالتحرك لتأمين التأييد اللازم من قبل الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي للحصول على المنصب، وذلك خلال الانتخابات التي تم إجراؤها على هذا المنصب ضمن أعمال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

هذا، وتعد جامعة عموم إفريقيا مؤسسة أكاديمية قارية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير البرامج للدراسات العليا ولمراكز الأبحاث ضمن جامعات مختارة في المناطق الجغرافية الخمسة لإفريقيا. كما تهدف جامعة عموم إفريقيا إلى بناء مهارات عالية المستوى، مما يسمح لخريجيها بأن يصبحوا قادة فاعلين في العديد من المجالات ذات الأهمية لمستقبل إفريقيا.