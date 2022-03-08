عاجل- إجراءات حكومية لحماية الأسواق من الاضطراب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وإبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والمهندس أشرف الجزايرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تداعيات الأزمة "الروسية ـ الأوكرانية"، التى نجم عنها اضطراب شديد فى الأسواق، وسلاسل التوريد، مؤكدًا أن الحكومة تتابع الوضع على الأرض، وتراقب تحركات الأسعار فى الأسواق أولاً بأول.

وشدد مدبولى على أن هذا التوقيت المهم يفرض التعاون التام ـ بالمستوى الذى تحقق خلال أزمة جائحة كورونا ـ لتخفيف حدة هذه الأزمة الراهنة على المواطن المصرى، مثمنًا الدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص، والغرف التجارية بهدف توفير مختلف السلع للمواطنين.

من جانبه أشار وزير التموين إلى أن هناك تعاونًا تامًا مع اتحاد الغرف التجارية، وتحديدًا غرفة الصناعات الغذائية، حيث يتم التنسيق حالياً بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق حالياً مع المحافظين، بحيث يتم تجهيز الشوادر الخاصة بالسلع المختلفة، وسيتم عرضها خلال أيام.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم استقبال بيان مفصل من الغرف التجارية بصورة يومية ـ على غرار ما حدث خلال أزمة كورونا ـ يرصد موقف توافر السلع الغذائية فى الأسواق وكذا الأسعار، على النحو الذى يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب.

وخلال الاجتماع أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن التعاون الذى تم فى ظل جائحة كورونا كان غير مسبوق، خاصة مع مسؤولى مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، حيث لم يحدث نقص فى أى من السلع بكل المنافذ التجارية، مشيرًا إلى الدور الكبير للجنة إدارة الأزمات فى مجلس الوزراء فى هذا التوقيت، الذى ساهم فى حل أية مشكلة طارئة، وأكد أننا قادرون على تخطى الأزمة الراهنة.

وشرح "الجزيرى" عددًا من التحديات التى تواجههم، وأهمها زيادة أسعار الخامات المستوردة، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن.

من جانبه قدم مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية شرحًا عن أسباب ارتفاع أسعار السلع فى الفترة الأخيرة، وآليات مواجهة هذه الظاهرة، خصوصًا بالعمل على زيادة المعروض من السلع المختلفة، وكذلك زيادة الجهود من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماع، إلى أنه فى أزمتى 2011 وكورونا، كان هناك تعاون تام بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما أسهم فى تخطى الأزمتين، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا تامًا مع الحكومة حاليًا بهدف زيادة المعروض بالأسواق المختلفة، ولن يكون هناك أى نقص فى السلع، وهناك مبادرة "أهلاً رمضان" التى ستشهد خصومات وعروضًا مميزة.

كما أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز به آلية لاستقبال الشكاوى من المواطنين، والتى استقبلت خلال هذه الفترة عدداً من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، كما أن لديه آليات للحفاظ على حقوق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التى تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقًا لآليات السوق.

وفى ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار عمل لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أى عوائق خلال هذه المرحلة، والمتابعة الآنية للأسواق، والتنسيق التام بين المسؤولين الحكوميين، والقطاع الخاص، بما يسهم فى توافر السلع المختلفة، بأسعار مناسبة، فى هذه الفترة الدقيقة التى تشهد ارتفاعاً للأسعار فى مختلف دول العالم، ومعدلات تضخم عالية.