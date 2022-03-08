القام بعمل وزير الصحة يتفقد ورش الإدارة العامة للتموين الطبى

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، بمخازن وورش وزارة الصحة والسكان "التموين الطبى" بالعباسية، لمتابعة سير العمل.





وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام "التموين الطبى" المختلفة، حيث تفقد ثلاجات التبريد، وراجع منظومة التكويد الخاصة بها، فضلاً عن تفقده لمبانى المخازن الخاصة بتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتى تبلغ مساحتها التخزينية 14 ألف متر مربع، ولفت إلى أنه يتم تخزين الأدوية والأمصال بالمجمع القومى للأمصال واللقاحات بحلوان، الذى يضم 35 ثلاجة منقسمة إلى "27 ثلاجة تبريد، و8 ثلاجات تجميد".

وأضاف أن الوزير تفقد قسم الورش، واطلع على نماذج من المنتجات التى يتم تصنيعها محلياً بتلك الورش، والتى تتضمن أسرة المستشفيات ومن بينها أسرة غرف الرعاية المركزة، فضلًا عن معاينته لنماذج من الفرش الغير طبى اللازم للمستشفيات والفرش الخاص بسكن الأطباء، مشيداً بجودة المنتجات التى يتم تصنيعها.

وحرص الوزير خلال تفقده على الاستماع للعاملين بالورش والمخازن لمعرفة متطلباتهم والعمل على تلبيتها، فضلاً عن الإطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا أثناء عملهم.

وأوضح أن الوزير عقد اجتماعاً بمقر "التموين الطبى"، لمتابعة سير العمل بمنظومة التموين الطبى الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية، واللواء وائل الساعى، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البوابة الرقمية للمشتريات والمخازن بالوزارة، وخطط العمل وآليات التنفيذ، مؤكدًا التطوير المستمر للمنظومة الإلكترونية لتحقيق الحوكمة والربط بين المديريات والمستشفيات التابعة للوزارة ومخازن الوزارة.

وأكد عبدالغفار أهمية منظومة الميكنة الإلكترونية لتلبية الطلبات المديريات الصحية بالمستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتنظيم المستلزمات بالمخازن وتكويدها لتسهيل البحث والوصول إليها، كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلى حول التطوير المستمر لمبانى الإدارة العامة للمشتريات ومخازن وزارة الصحة والسكان، وتطوير البنية التحتية، موجهاً بدراسة التوسع فى إنشاء مخازن للتموين الطبى بالمحافظات، وربطها بإدارة المخازن المركزية الخاصة بالوزارة، لتسهيل متابعة احتياجات كافة الإدارت الصحية.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع اللوجيستيات الخاصة بعملية نقل وتوريد الأدوية واللقاحات للحفاظ عليها وضمان وصولها بشكل آمن، من المخازن إلى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومن ثم إلى المنشآت الطبية.