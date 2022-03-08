عاجل- السيسى من السعودية: الأمن القومى لدول الخليج لا يتجزأ عن أمن مصر

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، فى الرياض مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الأمير محمد بن سلمان، رحب فى مستهل المباحثات بزيارة الرئيس، معربا عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبا، ومشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.

كما أشاد ولى العهد السعودى، بدور مصر المحورى فى دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربى المشترك على جميع المستويات، مؤكدًا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، خصوصًا على المستوى الاقتصادى والاستثمارى والتنموى.

من جانبه، أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمى والشعبى لمواقف السعودية الداعمة لإرادة الشعب المصرى وجهوده التنموية.

وأكد الرئيس، اهتمام مصر بتعزيز التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين من خلال الزيارات المتبادلة، والحرص على أن تمثل هذه الزيارات قوة دفع لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين المصرى والسعودى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، خصوصًا على المستوى الاقتصادى والاستثمارى، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، فى ضوء التطورات التنموية الملموسة التى تشهدها مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المناخ الاستثمارى الجاذب لرؤوس الأموال.

كما تناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية تعزيز العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التى تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، خصوصًا فى ضوء تعدد وخطورة الأزمات التى تشهدها بعض الدول الشقيقة فى المنطقة، وأكد الرئيس فى هذا السياق أن الأمن القومى لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وتم التأكيد أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية فى حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به.