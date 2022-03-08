اليوم العالمى للمرأة.. كيف أنصفت الدولة المصرية «النص الحلو»؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقد أكد الدستور المصرى أحقية المرأة فى تولى جميع المناصب دون أى تمييز، فيماأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

وفى إطار الحفاظ على حقوق المرأة المصرية تم استحدثت أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة واعتمدت مدونة لتعزيز التنقل الآمن لها.

إلى ذلك، أعلنت الدولة ميثاقا أخلاقيا لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة وأنشأت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات.

وقد حصلت المرأة على نسبة مقاعد فى البرلمان وصلت إلى 28% وهى الأعلى تاريخيا، كما شهد 5 مارس 2022 جلوس 98 قاضية على منصة القضاء فى يوم تاريخى للمرأة المصرية.