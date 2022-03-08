/684104/الحكومة-تنفي-عودة-النظام-القديم لامتحانات-الثانوية-العامة
نفى المركز الاعلامي لمدلس الوزراء ما تم تداوله بشان تداول صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة والتي ستعقد ورقياً ويتم تصحيحها يدوياً خلال العام الدراسي 2021/2022.
الحكومة تنفي عودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة
وقال المركز الاعلامي أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة والتي ستعقد ورقياً ويتم تصحيحها يدوياً خلال العام الدراسي 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان أو التصحيح" ورقياً أو إلكترونياً، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة سواء كانت مقالية أو متعددة الاختيارات، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
الحكومة ترد على شائعة صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة والتي ستعقد ورقياً ويتم تصحيحها يدوياً خلال العام الدراسي 2021/2022
وناشد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
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