بعد أزمته مع هاني شاكر.. عمر كمال يعود إلى مصر استعدادًا للتحقيق معه

/684103/بعد-أزمته-مع-هاني-شاكر-عمر-كمال-يعود-إلى-مصر-استعدادا-للتحقيق-معه

عاد مطرب المهرجانات عمر كمال إلى مصر صباح اليوم الثلاثاء، بعد أزمته الأخيرة مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية واتهامه بالإساءة له.

دوت الخليج يرصد عودة مطرب المهرجانات عمر كمال لمصر استعدادًا للتحقيق معه.

أحدث ظهور لعمر كمال من مصر

ونشر عمر كمال الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلًا: صباح الفل من مصر أم الدنيا، وعلى الفور انهالت عله التعليقات من جمهوره وكل متابعيه من مصر والوطن العربي.

أزمة عمر كمال وهاني شاكر

وبدأت الأزمة بين هاني شاكر وعمى كمال، عندما انتشر فيديو للأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يسيء إلى نقيب الموسيقيين، ويتحدث عنه بشكل غير لائق، مما أدى إلى تحرك نقابة الموسيقيين وإصدار بيان بوقفه عن الغناء.

المهن الموسيقية توقف عمر كمال عن الغناء

ومن ثم، خرجت نقابة المهن الموسيقية عن صمتها وأصدرَت بيانًا لوقف عمر كمال عن الغناء، وجاء ملخص البيان كالآتي، «هاني شاكر، رمز فني، وقيمة أثرت على مدى تاريخها الأغنية المصرية وعاصرت عظماء وظلت رمزا للعطاء والتفاني، ونرفض النيل والتلفظ علي شخصه من أي طامح أو حالم بالنيل منه حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ على أصالة وريادة الأغنية المصرية».

وتابعت النقابة في بيانها: «نرفض وندين ظهور أي مطرب مصري على وسائل السوشيال ميديا ظهورًا غير لائق حديثا وحركة، والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة».

عمر كمال يدافع عن نفسه

ليدافع عمر كمال عن نفسه عبر مداخلة هاتفية على إحدى القنوات، مشيراً إلى أنه لم يسيئ إلى النقابة في شيء، موضحًا ذلك بقوله: «طلعت في بث مباشر بقول أنا راجل محترم وتعبت وخدت فيزا أمريكا بعد شقى ومفيش أصلا مواعيد، فواحد رد قال ده هاني شاكر هيمرجحك لما ترجع، قولتله هاني شاكر بيمرجح اللي مش كويس وقالي هاني شاكر هيقطعلك تذكرة ترجع أمريكا قولتله أنا قاطع تذكرة العودة أصلا».

وأضاف عمر كمال: «وواحدة قالتلي إحنا داخلين على نص الليل روح صلي وتوب، قولتلها روحي صلي إنتي وسيبني بعد اللايف أصلي، لاقيت بيان طالع إني طالع سكران وتحت تأثير الكحوليات».